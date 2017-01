Slo nesten Northug

Mens Northug plasserte seg på 26. plass ble Sulen Hovland beste lokale løper i norgescupen over 15 kilometer fristil, brøt Sulen Holvland mållinja som nummer 29. Han hadde på forhånd håpet på at det skulle være mulig å kjempe seg inn blant de 15 beste i helga. Eirik Mikkelsen endte på 43. plass. Vant gjorde Mathias Rundgreen fra Byåsen. I morgen er det nye muligheter. Da er det 15 kilometer klassisk for herrene.