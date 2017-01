Endelig kom seieren

For et Harstad-lag, som tidligere i sesongen har slitt med å matche lag fra eliteserien, har framstått helt annerledes i de siste kampene. Lørdagens oppgjør mot Grei i Harstadhallen var ikke noe unntak i så måte. Allerede fra start var det et resolutt Harstad-lag som viste seg fram. Anført av meget opplagte Ritvars Berzins og Toms Kirmuzs tok hjemmelaget føringen etter snaut to minutter. Tre minutter og 56 sekunder gikk det før Toumo Manninen hadde doblet vertenes ledelse. Bak storspilte også sisteskansen Jani Pyykkö, og var sterkt delaktig i at Grei ikke scoret før i midten av andre periode. Selv om gjestene prøvde å kjempe seg inn i kampen kom de aldri nærmere enn å halse ett mål bak vertene. Alt i alt en god kamp hvor hjemmelaget vinner fortjent 6-5.

Harstad - Grei 6-5

Perioderes: (2-0,1-1, 3-4)

Mål+målgivende Harstad: Toms Kirmuzs 3+0, Ritvars Berzins 1+1, Tuomo Manninen 1+1, Pepe Nevasalmi 1+0, Ali Pekkala 0+1, Tom Bakken 0+1, to mål uassistert.

Mål Grei: Oscar Backman 2, Rene Einlyng, Frikk Benteson Bruland og Kenny Rødberg.

Utvisninger: Harstad: 4x2 min, Grei: 1x2min.

Skudd: 24-23

Dommere: Jon Åge Møller og Erik Gotfredsen.

Tilskuere: 168.