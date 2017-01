Highasakite avlyser

Den utsolgte konserten i Nordic Hall avlyses på grunn av sykdom i bandet.

– Vi er veldig lei oss for å måtte fortelle at Highasakite dessverre må avlyse helgens konsert grunnet hjernerystelse hos et av bandmedlemmene. Hensynet til helsen går foran, og det vi ser dessverre ingen annen mulighet enn å avlyse konserten. Men vi hadde gledet oss til å reise til Harstad, og jobber nå med å finne en ny konsertdato så snart som mulig, sier representanten for bandet, Eirik Søreide.

Nestlederen i styret i Harstad Profileringspool, Jan Santocono, er selvfølgelig også lei seg for at Highasakite må avlyse, men vi har full forståelse for at hensynet til helsen går foran.

– Vi håper bandmedlemmet blir frisk så snart som mulig, slik at de som har kjøpt billett likevel får oppleve et av Norges absolutt beste band. I likhet med bandet er også vi svært lei oss, både på vegne av bandet, oss selv, og ikke minst alle de som hadde gledet seg til å få oppleve Highasakite i Nordic Hall, sier Santocono.

Etter at profileringspoolen seint i går kveld fikk vite om kanselleringen, har de vært i tett dialog med representanter for Highasakite. Og partene er enige om å finne en ny konsertdato i Harstad så snart som overhodet mulig.

– Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig fremdeles vil oppleve Highasakite. Allerede kjøpte billetter kan benyttes ved neste konsert. De som ønsker å få refundert billettene sine, får det. Vi oppfordrer folk til å vente og se hvilken dato vi lander på, før de bestemmer seg, sier Santocono.

De som ønsker å få refundert billettene, må sende en epost til følgende adresse:

post@bakgaarden.no

VIKTIG!: I emnefeltet skriver du: Refusjon av Highasakite.

Husk å oppgi referansenr. på din billett som står under QR-koden.

Du trenger ikke oppgi kontonr. Beløpet vil bli refundert fra Hoopla til det kortet du brukte ved kjøpet av billetten.

Refusjon av billettkostnadene dine, minus tjenesteavgiften, vil skje innen fem til ti virkedager.