Lensmannsdistrikt i Midt-Troms til Bardu

Politidirektoratet har besluttet at Setermoen blir administrasjonssted i et nytt lensmannsdistrikt i Midt-Troms. Målselv, Balsfjord og Ibestad får mindre kontorer, melder Nye Troms.

Fredag ble det klart at Politidirektoratet støtter innstillinga fra politimesteren i Troms i behandlinga av politireformen. Det betyr at kommunene i Midt-Troms deles i to lensmannsdistrikt.

Finnsnes lensmannsdisitrikt får sitt hovedsete på Finnsnes og skal dekke kommunene Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken og Berg. Midt-Troms politidistrikt får hovedsete på Setermoen og skal dekke kommunene Bardu, Målselv, Balsfjord, Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad. Foruten hovedkontoret på Setermoen, blir det mindre kontorer i Målselv, Balsfjord og Ibestad. Dagens lensmannsdistrikt med hovedsete på Bardufoss dekker kommunene Bardu, Målselv og Balsfjord, melder Nye Troms.