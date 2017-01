Kan slippe å trø opp Harstadgårdsbakken

En spenstig idé i sentrumsplanen, er bygging av sykkelheis i Harstadgårdsbakken.

- Vi vet at bakker er en barriere som hindrer sykling. Derfor forslår vi sykkelheis i Harstadgårdsbakken, litt på alvor, men kanskje mest som et krydder og en idé som kan modnes over tid.

Det sier kommuneplanlegger Ranveig Kildal Ramtvedt og arealplanlegger Børge Weines. Forslaget står beskrevet som et tiltak som kan fremme sykling i sentrum.

Først i Trondheim

Ideen er hentet fra Trondheim, som i 1993 var den første byen i verden som fikk den type konstruksjon for syklister. Sykkelheisen har vist seg å være et svært viktig tiltak for å få oppmerksomhet omkring sykling i byområder generelt og i Trondheim spesielt. 70 prosent av brukerne av sykkelheisen sier de bruker sykkelen mer etter at heisen ble installert. Sykkelbruken i Trondheim har økt sterkt i årene etter 1993, og sykkelheisen har vært ett av flere tiltak som har gjort Trondheim til Norges sykkelby nummer en. I løpet av 15 år dyttet Trampe mer enn 200.000 syklister opp den 130 meter lange Brubakken i Trondheim. Trampe ble ganske raskt en av Trondheims største turistattraksjoner.

Ett av de kuleste

Den amerikanske nyhetskanalen CNN samlet i 2015 syv av verdens kuleste fremkomstmidler. På den lista var Trondheims sykkelheis. De mener tilbudet er supert for turister og byens innbyggere — fordi det hjelper syklister med å nå toppen av byens bratteste bakke uten å bruke pedalkraft.

Sykkelheisen fungerer på den måten at du sitter på sykkelen med høyre fot plassert på en pedal som skyver deg opp den 130 meter lange bakken i en fart på 2 meter i sekundet.

- Dette konseptet foreslår vi utvikles i sammenheng med plan for sammenhengende hovednett for sykkel i Harstad. Vi tror det vil bidra til økt sykkelbruk mellom sentrum og bydeler med mye stigning opp fra sentrum, sier kommuneplanlegger Ranveig Kildal Ramtvedt og arealplanlegger Børge Weines.

TRAMPE