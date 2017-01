UKM runder 20 år

Det kommer ikke til å gå helt upåaktet hen. I løpet av disse 20 årene har fylkesmønstringen i UKM for Troms, som også Svalbard og ETS-kommunene sokner til, hatt en enorm utvikling, skriver folkebladet.no

Ikke minst ved at en internasjonal talentutviklingsfestival, som omfatter flere land, er blitt tilknyttet fylkesmønstringen. Odd-Halvdan Jakobsen har i alle disse 20 årene hatt hovedansvaret for avviklingen av fylkesmønstringen, som i hele den perioden har vært avviklet på Finnsnes.

– Da Lenvik kommune søkte og ble tildelt rollen som vertskommune for fylkesmønstringen for 20 år siden var det omtrent halvparten av kommunene i fylket som deltok via sine respektive lokalmønstringer. I dag er så godt som alle kommunene i fylket med, fastslår daglig leder Odd-Halvdan Jakobsen i UKM Arctic Troms til Troms Folkeblad.

I fjor deltok totalt 2.000 unge talenter fra Troms i UKM. Mye tyder på at taket er nådd når det gjelder antall deltakere, noe som blant annet har med scenekapasitet og logestikken ellers å gjøre.

En del personer fra Troms som begynte sin karriere på UKM-scenen, og som i dag er godt etablerte som artister eller det jeg vil kalle for kulturarbeidere i dag.

- Vi kan jo begynne med Pål Moddi Knutsen, som i dag kankje er mer kjent i utlandet enn her hjemme. Ellers kan jeg nevne Tromsø-artisten Dagny, Herman og Hogne Rundberg fra Violet Road, Frode Larsen og Jonas Karlsen fra Sørreisa, Heidi Solheim fra Målelv, Tor Ditlefsen fra Finnsnes, Kristian Kristensen fra Harstad, Benjamin Mørk fra Vangsvik og Inge Bremnes fra Kvæfjord. Alle disse har en bakgrunn fra UKM i Troms, det var der de startet. Det er flere, jeg har ikke nevnt alle her. Jeg kan ikke si hvem av disse som vil medvirke i jubileet, melder Jakobsen.

Fylkesmønstringen på Finnsnes arrangeres i år i perioden fredag 21. til og med søndag 23. april.