Fra Fauske til Lødingen

De første dro allerede på tirsdag, og tidligere er det også flyttet beboere utav mottaket, etter de fylte 18 år.



- De åtte som sendes i dag drar til Bodø og Tverlandet. Åtte beboere er reist til mottaket i Lødingen og til sammen er åtte flyttet over til mottaket i Røvika, opplyser daglig leder Stanislaw Nowak ved Brygga mottak på Fauske til Saltenposten

kke lyst Novak forteller at beboerne så klart ikke hadde lyst å dra videre, og at det har vært mange følelser med i bildet. De ansatte har blitt godt kjent med asylsøkerne på det året de har bodd her.

- De har også blitt kjent med lærerne sine, leksehjelper og så videre, samtidig har vi forståelse for at det ikke kan stå mange ledige plasser rundt om på mottakene i Nord-Norge sier Nowak. Det er blitt tatt hensyn til beboernes behov, når det gjelder hvilket mottak de flyttes til.

I oktober kom nyheten om at UDI legger ned 122 mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere fra 1. februar 2017. Deriblant Fauske mottak og Sørfold mottak. Totalt i Norge er det i dag 2.685 plasser for enslige mindreårige asylsøkere, og av disse er 2.024 i bruk. De er fordelt på 71 ulike mottak som hadde et gjennomsnittlig belegg på 75 prosent, skriver Saltenposten denne uke.