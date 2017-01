Økt trafikk for Evenes

Det viser tall fra Avinor for 2016.

På Evenes er tallet 700.826, en økning i antall passasjerer som kom og reiste fra flyplassen på 0,5 prosent. Stokmarknes har en nedgang på 1.5 prosent og 93.782 passasjer

Både i Svolvær og på Leknes gleder man seg stort over gode passasjertall i 2016.

50 802 801 passasjerer reiste over Avinors 46 lufthavner i året som gikk. Dette er en økning på 1,6 prosent.

I desember reiste 5,3 prosent flere passasjerer med fly enn samme måned i 2015.

Vokser

- Trafikken fortsetter å vokse, og vi forventer at den gjør det også i 2017. Dette viser hvor viktig luftfart er for Norge. Vi jobber med store prosjekter for å ivareta etterspørselen og skape gode passasjeropplevelser. I år ferdigstiller Avinor terminalutvidelser både i Oslo og Bergen. Videre etablerer vi et nytt tårnsenter basert på spennende, ny teknologi. Også i Tromsø og Stavanger utvider vi og bygger nytt, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Regionale forskjeller

28 av Avinors flyplasser hadde en økning i 2016, mens 18 fikk en nedgang. Det var spesielt god vekst i Oslo

(4,5 prosent), Tromsø (4,8 prosent) og Bodø (3,9 prosent), mens Stavanger hadde en nedgang på 6,8 prosent. Det var marginale endringer i Trondheim (+1,5 prosent) og Bergen (-1,2 prosent).

Tall fra Avinor viser at 81.121 passasjerer reiste fra eller til Svolvær lufthavn Helle i 2016. Det er en økning på 3.9 prosent.



På Leknes viser tabellen til Avinor 109.170 passasjerer. Også det er et tall som får ledelsen til å juble.

- Dette er veldig flotte tall som viser at Lofoten er et satsingsområde og også veldig populært blant folk, sier lufthavnsjef Terje Mikal Worum og karakteriserer det som rekord på ordinær drift på Leknes til Lofoposten.