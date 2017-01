Næringsforening skeptisk til UNN-ledelsen

En undersøkelse viser at næringslivet i Narvik og nabokommunene har særdeles liten tiltro til at UNN-ledelsen tar hensyn til dets interesser, når framtidig beredskap utredes.

Det er Narvikregionen Næringsforening som står bak undersøkelsen, der nesten åtte av ti svarer nei når de blir spurt om de har tillit til at UNN tar hensyn til betydningen for næringslivet og ønsket av tilvekst av unge i regionen, skriver narvikavisa Fremover onsdag.



- Har bestemt seg Det handler om kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud. - En tredel, 112 av 350 medlemsbedrifter, har besvart våre spørsmål, forteller daglig leder Kjetil Moe. - Det jeg leser ut av tallene, er at det er en tillitsbrist mellom næringslivet og den jobben som nå gjøres med hensyn til fremtidig beredskap, sier Moe til avisa i dag.