- Var redd for at jeg hadde klemt henne

Ved 10.30-tiden tirsdag smalt en hjullaster og en personbil i hverandre ikke langt unna Rema 1000 på Seljestad i Harstad.

Taket ble delvis skrellet av personbilen og fronten ble knust.

- Sjåføren kom i feil kjørebane. Jeg fikk dratt opp skufla slik at taket ble revet av. Jeg sprang for å se om alt hadde gått bra. Jeg var redd for at føreren ble klemt, sier sjåføren.

Ble enige

De to fylte etter hvert ut skademelding og ble enige om hendelsesforløpet. Da politiet var på stedet fortalte Kjersti Steinheim ved Harstad politistasjon sier at partene først hadde motstridende forklaringer på hva som har skjedd.

Kunne gått galt

Sammenstøtet fant sted da personbilen kjørte inn Bårnakkveien ved Rema 1000 og kom i feil kjørebane.

- Det er bare materielle skader, så dette blir et forsikringsoppgjør, sier Steinheim.

Begge airbaggene i personbilen ble utløst i sammentreffet. Vinduet er bøyd bakover og framre del av taket er skrellet av. Hadde hjullasteren truffet bilen på litt annen måte kunne resultatet av ulykken blitt tragisk.