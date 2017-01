Nå kuttes FM-sendingene

I morgen slukker de nasjonale og kommersielle radiokanalene FM-sendingene i Nordland. Dekningsmålinger viser god dekning i fylket, selv om enkelte tunneler ennå ikke har dekning, skriver lastebil.no tirsdag.

- Vi er ikke så bekymret for dekningen. Her ligger det målinger som viser at DAB-dekningen i Nordland fylke skal være god og den må vi stole på selv om vi vet at det fortsatt er mange tunneler som ikke har dekning, sier Frank Lauritz Jensen som er rådgiver i NLF.

Han er mer bekymret for å man har klart å montere DAB-adapterne riktig.

- Selv om radioene er enkle i bruk og det tilsynelatende ser enkelt ut å koble de opp, frykter vi at det er mange som kan ha gjort feil her. Da nytter det ikke om dekningen er aldri så god, forklarer Jensen.

Problemet er nemlig at det er svært få lastebiler som har integrerte DAB-radioer som standard. Selv mange av de aller nyeste modellene er levert uten DAB, og det var ikke før mot slutten av 2016 at Volvo og Scania fikk integrerte DAB løsninger i sine lastebiler, melder lastebil.no denne uke.