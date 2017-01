Tirsdag rullet noe over 40 nederlandske biler inn til Andenes. Bilene er utstyrt med mye reklame og klistremerker. De er med på ScanCoveryTrial som er et skandinavisk bileventyr for nederlendere.

– Totalt er vi 114 lag med to personer på hvert lag, sier Westra, som har med seg Bas Vanhijfte i sin Lincoln Navigator.

– Deltakerne har forskjellige biler, så dette er ikke en bilklubb. Turen arrangeres av ScanCoveryTrial, sier Westra.

Konkurranse

Turene har blitt arrangert siden 2011, og har gått til forskjellige steder i Finland, Sverige og Norge. I 2016 gikk turen til Nordkapp.

– Dette er også en konkurranse, men ikke et kappløp i hastighet. Det kan være at vi får en posisjon på GPS-en og må finne veien dit selv, sier Westra.

Kvalsafari avlyst

Tirsdag hadde gruppen delt seg i to. Noen kjørte sørover i Lofoten, mens noen tok turen til Andenes for å dra på kvalsafari. Men mye sjø i Andfjorden gjorde at kvalsafarituren ble avlyst.

– Vinter og natur

Westra sier at de bruker 10 dager på turen, og kjører rundt 8.000 kilometer.

– Vi synes det er morsomt å kjøre på snø. Og så er vi glad i naturen her nord og det er fint å oppleve norsk vinter, Sier Westra,