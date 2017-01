Mann i 20 årene innblandet i slåsskamp i sentrum

Politiet melder på Twitter natt til søndag at en mann i 20 årene er kjørt til legevakta for sjekk etter at han var innblandet i slåsskamp i sentrum.

Stokmarknes: Brannvesen og politi rykket lørdag kveld ut til Rema 1000 på Stokmasknes etter melding om røykutvikling. Når brannvesenet og politiet kom til stedet kunne de konstatere med at det var ikke snakk om brann, men ungdommer som hadde tent på fyrverkeri. Sak opprettes på forholdet, og tre personer ble tatt med til legevakten for sjekk etter å ha innhalert røyk.

Sortland: Mann i 30 årene blir anmeldt for å ha kjørt bil i Sortland sentrum uten å inneha gyldig førerkort.

Bjerkvik: Mann i 40 årene blir anmeldt for å ha kjørt bil uten å inneha gyldig førerkort.