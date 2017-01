Færre passeringer enn forventet

Styreleder i Troms bompengeselskap Kirstin Mobakken forteller til NRK, at bomringen i Harstad ikke har tjent inn like mye som de har håpet på. Færre passeringer og flere elbiler skal være grunnen til inntektsvikten.

- Bare i desember har det passert titusen færre biler gjennom bomringen i Harstad per døgn, enn forventet, forteller Mobakken til NRK.

Etter beregningene skulle det totalt ha passert 59.000 biler gjennom bomringen i desember, mens det reelle tallet endte på 48.000.

Mobakken forteller videre at det ikke ble tatt høyde for el og miljøkjøretøy da veipakken ble utarbeidet. I byer med bomring har populariteten til disse kjøretøyene økt. Dette skal ha ført til en inntektsvikt på 500.000 for desember alene.