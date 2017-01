I kveld kan det bli opp mot 100 stjerneskudd i timen og nordlysfest

- Tirsdag ettermiddag og kveld får vi en av årets kraftigste, men også mest kortvarige meteorsvermer. De såkalte Kvadrantidene varierer i styrke fra år til år, men enkelte år opplever vi 100 stjerneskudd i timen. Noen av disse er temmelig kraftige og kan også forårsake ildkuler! I år inntreffer maksimum tirsdag ettermiddag og kveld norsk tid. Dette flotte fenomenet er det verdt å få med seg, neste større meteorsverm i Norge er ikke før i august, opplyses det fra Astroevents.

Meteorene i kvadrantidene skyldes støvkorn fra som kommer inn i atmosfæren med en fart på 148 000 km/t (41 km/s) og som brenner opp på grunn av luftmotstanden. Vanligvis stammer støvkornene i slike svermer fra kometer som etterlater støvhaler på sin ferd gjennom Solsystemet.

Slik tar du nordlysbilder Amatørfotograf Øystein Lunde Ingvaldsen gir deg her en kort innføring i hvordan ta gode nordlysbilder.

Kp-indeksen, som tilsier hvor mye solpartikler som slynges mot atmosfæren. Kp indeksen vise hvor langt sør man ser det, regnet ut ifra magnetfeltets retning, mengde solpartikkler og solstormens fart. Erfaringsmessig vil alt over 1,66 på skalaen føre til flotte nordlys her i Vesterålen. Kommer kp-indeksen over 4, vil det tilsi mer fart på partiklene som treffer jorda. Det vil igjen føre til flere farger og mer fart på nordlyset.

Tirsdag kveld er det meldt å ligge på mellom 2 og 3 på kp-skalaen. I løpet av natta er det ventet å stige til 4.

Se nordlysvarselet her

Usikker kilde

Kilden til Kvadrantidene har vært vanskelig å fastslå, men asteroiden 2003 EH1 er foreslått. Den kan igjen stamme fra komet C/1490 Y1 som ble observert av kinesiske, japanske og koreanske astronomer for mer enn 500 år siden. Når kometer går tomme for støv og gasser omdannes de noen ganger til asteroider.