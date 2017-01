Linn Elise fra Sigerfjord kjemper om TV-seier

I årets Anno reiser deltakerne tilbake til en helt ny periode av norsk historie. Etter to sesonger fra opplysningstidens 1700-tall, lagt til henholdsvis Bergen og Fredrikstad, blir vi nå tatt med til Trondheim og slutten av den mørke middelalderen.

Linn Elise G. Rølvåg 33 år gammel og jobber som helikopterpilot i det daglige og er altså årets vesterålske innslag i den populære serien.

Nord-Europa gjennomgår en religiøs omveltning, og 1537 er året Trondheim står i sentrum av et maktspill mellom konge og kirke som kommer til å endre Norge for all ettertid. Midt i denne brytningstiden flytter de 14 Anno-deltakerne inn i bygården til Norges mektigste mann, selveste erkebiskop Olav Engelbrektsson.

Gjennom ti uker skal de leve og bo som sine forfedre, lære seg nye håndverk og jobbe seg opp i samfunnet, fra fattig til rik, fra lærling til svenn og mester. De må også kjempe for sin plass gjennom utfordrende turneringer og dueller, og hver uke må den som taper, forlate Anno. Den som best mestrer tiden, vinner Anno.

Premiere

I kveld er det altså premiere på serien.

I første episode kommer de 14 deltakerne seilende inn Trondheimsfjorden og blir ønsket velkommen av erkebiskop Olav Engelbrektsson i Nidarosdomen. Han forteller at de skal få bo i erkebispegården, men at de hver dag må gjøre seg fortjent gjennom hardt arbeid.