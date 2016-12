Slik blir endringen i Harstad

- I Harstad vil det bli to mindre endringer. Sørgående vil ankomme et kvarter tidligere enn i dag, mens nordgående vil ha avgang et kvarter tidligere enn i dag – slik at skipene ikke vil ligge til kai samtidig.

Harstad havn tok kontakt med Hurtigruten og spurte om de kunne justere rutetidene på grunn av byggarbeidet i havna.

- Det så vi ingen problemer med, og ble enige om justering fra nyttår, sier Rune Thomas Ege, kommunikasjonssjef i Hurtigruten.

Han understreker at den totale liggetiden ikke vil bli påvirket.

- Gjestene vil ikke få noe kortere tid i Harstad enn det de har nå.

Rutetider for Harstad fra 1. januar

Sørgående: Ankomst 07.45. Avgang 08.30 (Før 08.00-08.30)

Nordgående: Ankomst 06.45. Avgang 07.45 (Før 06.45 – 08.00)

- På grunn av endringene i Harstad og Finnsnes, vil det også bli en liten endring i Tromsø fra nyttår. Nordgående hurtigrute vil komme til Tromsø et kvarter tidligere, men blir liggende like lenge som i dag.