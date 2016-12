Dette kan du gjøre for å skåne hunden på nyttårsaften

– Hver nyttårsaften blir mange hunder så skremt at de stikker av fra hus og eier når rakettene fyres av. Vi har sett tilfeller der hunder har løpt til skogs og frosset i hjel, sier veterinær Torill Heggenes.

Hunder kan entre en sjokktilstand som kan forårsake at de mister evnen til å orientere seg. Ved noen tilfeller kan hunden gå løs på inventaret hjemme.

– Har man en hund som er lydredd eller har lydfobi, bør man forsøke å finne måter å hjelpe den på. Den må i hvert fall ikke forlates hjemme alene på nyttårsaften, fortsetter Heggenes.

Dyrepensjonat som ligger litt avsides, kan være en mulighet for dyrene på nyttårsaften. Mange kenneler merker større pågang rundt nyttårsaften.

Men det finnes tiltak man kan gjøre hjemme.

Beroligende midler på og uten resept kan være løsningen for de aller reddeste dyrene.

Men pass på, dersom du skal gi dyrene medisin, må det gjøres riktig.

– Feil dose medisin kan faktisk gjøre angsten verre. Noen typer beroligende midler gjør dyret slapt, men fjerner ikke redselen. Det kan være enda mer skremmende for hunden eller katten fordi de ikke klarer å flytte på seg selv om de er livredde, sier Heggenes.

Unge hunder kan også venne seg til høye lyder. En jakthund er for eksempel vant med skudd fra en rifle eller hagle. Det samme kan gjøres med raketter.

– Det finnes cd-er med lyd av raketter, lyn og torden som du kan sette på for å venne den til bråket. Sett gjerne på cd-en mens hunden får mat, slik at den assosierer lydene med noe positivt. Det kan også være en fin måte å lære jakthunder ikke å bli skuddredde, sier Heggenes videre.

Også eldre hunder kan vennes til å tåle mer lyd. Man må bare gå sakte fram og være tålmodig.

– Det er viktig at man ikke kjefter på hunden eller trøster den når den blir redd, men opptrer så naturlig som mulig. Da signaliserer man at det ikke er noe å være redd for, fortsetter hun.