To busser blåst av veien - Den ene med spedbarn ombord

En buss ble i ettermiddag blåst av veien på E10 ved Laupstad i Lofoten. Det meldes om at bussen hadde syv passasjerer pluss sjåfør. Én av passasjerene var et spebarn.

Politiet sier til Harstad Tidende at to personer ble sendt til legevakten med nakkesmerter. Paret med spebarnet ble også sendt til legevakten fordi de ønsket en sjekk for å være på den sikre siden.

- Det var ingen synlige skader på passasjerene, heldigvis, sier operasjonssentralen til ht.no.

Bussen kjørte utfor grunnet en kombinasjon av et vindkast og glatt vei, forteller politiet videre. Det hele skjedde i 50-sonen.

Politiet ble litt forsinket til stedet grunnet en personbil som også hadde kjørt ut av veien litt nærmere Svolvær. Det var ingen personskader i den bilen.

Ny bussulykke

Også på Andøya har en buss blåst av veien. Politiet informerer om at det var seks personer ombord i den bussen. Bilberging er bestilt og det er sendt en ny buss for å hente passasjerene. Også her var det ingen personskader.