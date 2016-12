TV 2-profilen om Premier League-rettighetene: – Seerne er misfornøyde, og vi er misfornøyde

– Jeg har hobbyen min som jobb, så det er jo drømmejobben. Jeg ville bli fotballstjerne. Da det ikke skjedde, er dette det nest beste, sier Børslid idet han stiger inn i TV 2-bygget på Nøstet i Bergen.

Klokken er 15, og Børslid skal lede kveldens Premier League-sending på TV 2 der Brede Hangeland og Petter Myhre er med som eksperter. Børslid ankommer med joggebukse og treningsbag; den treningsglade 40-åringen legger inn en økt før kveldens kamper.

– Det er en krevende jobb. Man må være klar i toppen. Du ser fotball på en helt annen måte når du er på jobb enn når du sitter hjemme i sofaen. Du skal få med deg alle detaljer, og seerne forventer klare svar på kontroversielle situasjoner, sier Børslid.

TV 2 er inne i en tung tid med nedbemanning, og for sportsavdelingens vedkommende har kanalen mistet den ene rettigheten etter den andre. Men Premier League har de, og det er de stolte av. Børslid har hatt gleden av å lede de engelske fotballsendingene i fire år, og han storkoser seg.

– Fotball er lidenskap for meg, og jeg elsker de tette oppgjørene i Premier League. Hver eneste runde har vi fått et gigantoppgjør, og de store managerne er i engelsk fotball, påpeker Børslid.

Trusler og misnøye

At fotball er lidenskap for mange, merkes på TV 2-huset. Andre i TV 2s fotballavdeling har opplevd å få trusler. Når det er tekniske problemer, er det telefonstorm. Og mange klager på at ikke akkurat deres lag vises så mye.

Tidligere kunne TV 2 vise rubbel og bit av Premier League-kampene, nå får de bare vise én kamp direkte på samme tidspunkt. Da prioriteres lagene med de største tilhengerskarene: Liverpool og Manchester United. TV 2 mistet også rettighetene til Championship og cupene.

– Seerne er misfornøyde, og vi er misfornøyde. Premier League-rettighetene koster mer, men pakken inneholder mindre. Det er ikke bra verken for oss eller seerne. Samtidig mener jeg at selve fotballproduktet er bedre enn noensinne, sier Børslid.

Stort sett får han bare hyggelige tilbakemeldinger, og det blir mange fotballsamtaler hvis Børslid tar seg en tur på byen.

– I sendingene mener jeg ikke noe, det er ikke min jobb. Da kan det være deilig å komme med meningene sine når man er ute på byen, sier bergenseren med en lang fartstid som midtbanespiller for Fyllingen i 2. divisjon.

Fikk rødt pennal

Selv ble han Manchester United-tilhenger i en alder av seks år. Moren hadde kjøpt pennal til Jan-Henrik og hans yngre bror. Jan-Henrik endte opp med det røde United-pennalet, mens broren fikk det hvite og ble Tottenham-supporter. Så tilfeldig kan valg av favorittlag være. I tillegg ble Jan-Henrik grepet av historien om München-ulykken som rammet United.

– Jeg vokste opp med Arne Scheie og Tippekampen. Scheie var lyden av engelsk fotball. Selv har jeg hatt gleden av å få jobbe med Øyvind Alsaker, som jeg mener er suveren som fotballkommentator, sier Børslid.

Han har også fått gleden av å ha berømte studiogjester som Kevin Keegan, Gustavo Poyet og Sam Allardyce. Men det koster flesk, og det er vanskelig å få avtalene i boks.

Fotball ni av ti dager

I løpet av jule- og nyttårsperioden er det Premier League-kamper ni av ti dager, og TV 2 skal vise 15 kamper direkte. Børslid skal jobbe første del av romjulen. Han trekker særlig frem én kamp vi kan glede oss til.

– Liverpool mot Manchester City på nyttårsaften skiller seg ut. Da er Øyvind (Alsaker) på plass på Anfield. Han feirer nyttår i Manchester, forteller Børslid.

Før sesongen tippet han Manchester City som seriemester. Nå er det et annet lag som skiller seg ut.

– Jeg hadde ikke troen på Chelsea før sesongen, men plutselig ser de ut som favoritter. Diego Costa ser råere ut enn noen gang, og siden de ikke er i Europa kan de fokusere på Premier League slik som med Leicester forrige sesong, sier Jan-Henrik Børslid.

Jan-Henrik Børslid:

FØDT: 20. januar 1976

BOR: Bergen

SIVILSTAND: Samboer med håndballprofil Linn Gossé

JOBB: Programleder for TV 2s Premier League-sendinger

BAKGRUNN SOM JOURNALIST: Startet i BTV, har vært ansatt i TV 2 siden 2006

FOTBALLKARRIERE: Startet i Vadmyra, spilte for Fyllingen fra 1999 til 2009