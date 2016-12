Fly innstilt og forsinkelser på flyplassen

To avganger fra Evenes til Oslo ble i dag forsinket. For de som skulle til hovedstaten, var nok ikke forsinkelsene det helt store problemet. Det lengste de måtte vente var et ekstra kvarter før flyene kunne forlate med nesen vendt sørover.

Verre var det for de som skulle til Trondheim andre juledag.

Flyet - som egentlig skulle gå 12.05 - Ble innstilt.

Widerøe-flyet fra Tromsø måtte også belage seg på et ekstra kvarter før det kunne sette hjulene på Evenes-asfalten. Det som egentlig skal lande 15.05, lander ikke før 15.18.

Også er det kveldsankomsten fra Oslo da. Norwegian-flyet lander ikke før 22.15, selv om 21.55 var estimert ankomsttid.