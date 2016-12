FM dabber av

Lokalradiokanaler vil fortsette som før. Og dermed er det DAB-radioen som overtar.

Omstilling

På Elkjøp merkes det at folk er i ferd med å omstille seg til DAB.

– Folk er mye innom og spør særlig om adapter til bil og eksisterende anlegg. Så er det en del som kommer innom for å kjøpe DAB-radio til hjemmet, sier Bent Jakobsen.

Han sier at det er estimert at femti prosent av folket vil kjøpe før nettet slukkes, mens de resterende femti prosentene vil kjøpe etter.

– Da blir det nok en del trafikk.

Adapter

Jakobsen sier at prisene vil ligge fra 700 kroner og oppover. I dag er den billigste hos dem på 900 kroner.

Mange frykter at det vil bli vanskelig å montere adapter til DAB i bil.

– Det er faktisk veldig greit. Det er tilrettelagt til at enhver kan gjøre det.

Antennen bør blant annet stå i vinduet og man må sørge for å få god nok jording.

– Vi har fått lite tilbakemeldinger på våre adaptere, og det er tegn på at de fungerer godt.

Bedre med DAB

Han har selv brukt DAB de to siste årene, og forteller at signalene fungerer godt her i området.

– Jeg kommer aldri å håpe på FM-nett igjen. DAB er mye klarere, mindre skurring og har et bedre utvalgt av kanaler. Jeg opplever at på steder hvor det har vært dårlig dekning på FM-nett, så er det dekning på DAB.