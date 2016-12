Angrer ingenting

Denne uken vil alle snakke med fremskrittspartipolitiker Per-Willy Amundsen fra Harstad. Fra søndag har telefonen ikke stått stille etter at det ble kjent at han ville bli Erna Solbergs nye justisminister.

Tidligere uttalelser om samer, klima og innvandring ble som nye, og det var alt journalistene ville spørre om da Amundsen fikk nøkkelen til sitt nye kontor i Regjeringskvartalet fra Anders Anundsen.

Den ferske justisministeren skulle ønske at overgangen skjedde på en annen måte.

– Det var en formell situasjon. En statsråd takker av og en ny tar ansvaret. Så opplever jeg et mediekorps som fokuserer på hva jeg mente i en stortingsdebatt i 2007. Det jeg opplevde på pressekonferansen i forbindelse med overtakelsen var litt uverdig, sier Amundsen.

– Storm i media

Selv om det har vært mye oppmerksomhet rundt Amundsen, har han ikke brukt like mye tid på media som det kan se ut som.

– Det har gått i ett siden jeg ble utnevnt, men førsteprioritet er å sette meg inn i rollen og nye oppgaver. Justis- og beredskapsdepartementet har et tungt og bredt fagfelt. Der er hovedjobben å ta vare på tryggheten til det norske folk. At det er storm i media og folk som mener mye får bare være. De får mene det de må mene, så svarer jeg i den grad jeg kan. Når vi snakker sammen nå, har jeg kun vært statsråd i halvannet døgn.

Mediene og politiske motstandere har de siste dagene brukt flere av Amundsens gamle uttalelser mot han. Politikeren sier at han ikke har tenkt å be om unnskyldning for noe av det han har sagt før.

Angrer ikke

I møte med journalister har Amundsen understreket at han nå står for regjeringens felles politikk og at den ikke alltid sammenfaller med det han sa som talsmann for Frp på ulike saksområder.

– Skulle du ønske at du hadde moderert deg tidligere, når du ser reaksjonene?

– Nei. Jeg mener det samme nå som jeg mente tidligere. Forskjellen er at uttalelsene var basert på Frps program og politikk. Jeg kan ikke fremme de samme synspunktene i regjering. Andre har slitt mer med dette, slik som SV-politikerne som satt i regjering og måtte støtte norsk krigsinnsats i Afghanistan selv om partiet var mot Nato.

Nå reiser Amundsen til Harstad for en uke fri i julen. Med seg har han mange papirer som må gjennomleses.

Gjorde et annet valg

Samtidig som Amundsen sa ja til å bli justisminister sa partikollega Hanne CS Iversen nei til å fortsette som statssekretær i samme departement.

– Jeg har respekt for hennes valg. Det er krevende å pendle på den måten hun har gjort mellom Oslo og Harstad. Akkurat nå er min familie i hjembyen, men til daglig er de sammen med meg i leiligheten i Oslo. Da er det lettere å fungere som familie. Nå glede jeg meg til å reise hjem på lillejulaften. Kona har lovet at alt er klart til jul, sier Amundsen som fremdeles er folkeregistrert i Harstad.

Det norske folk får nå en justisminister som er opptatt av å gjennomføre jobben.

– Det handler om å levere en justispolitikk som tar vare på rettssikkerheten og et trygt samfunn. Vi må ikke være naive og ta på alvor de som vil oss vondt. Det er bare å se på resten av Europa og terrorsituasjonen vi står i. Vi ønsker å styrke politiet ytterligere.

Støtte fra Carl I. Hagen

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen mener mange journalister og politiske motstandere ikke forstår den nye justisministerens rolle.

Carl I. Hagen har fulgt med på utnevnelsen av Per-Willy Amundsen samtidig som han selv er på vei tilbake i rikspolitikken.

Fra Oslo har han latt seg forbause av politiske motstandere og journalister som ikke har forstått den nye justisministerens rolle. De avslører seg som dumme, sier han.

– Vanlige folk forstår at han som statsråd må stå på regjeringens plattform. Hans egne meninger er ikke det avgjørende. Amundsen retter seg etter avtalene som regjeringspartiene har gjort seg imellom, sier han. Hva han har ment før har ingen ting med jobben å gjøre, sier Hagen.

Alle politikere har en fortid og personlige meninger, sier den tidligere Frp-formannen.

– Nå skal han måles som statsråd. Dette er elementær kunnskap.

Sier de rette tingene

Hagen tror at Amundsen vil klare seg fint som justisminister og sier at han har veldig god erfaring med harstadpolitikeren.

– Jeg gir han full støtte. Han har sagt alle de riktige tingene. Så får han mene det han vil om klima og innvandring. Nå skal han jobbe med regjeringens plattform, sier veteranen.

Gjør comeback

Hagen er nominert på fjerdeplass fra Oslo Frp til neste års stortingsvalg.

Hagen har fått mest oppmerksomhet for sin skepsis til et samlet vitenskapelig miljø som peker på at klimaendringene vi opplever i dag er menneskeskapte. Samme syn har Per-Willy Amundsen gitt uttrykk for tidligere.