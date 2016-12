Amundsen tatt på senga av NRK

Under dagens "Politisk Kvarter" på NRK var Per-Willy Amundsen gjest. Den påtroppende justisministeren fikk igjen klimarelaterte spørsmål og ønsket heller ikke i dag å svare på hans tidligere utsagn.

- Det er ikke justisministeren som skal svare for regjerngens klimapolitikk, svarte Amundsen.

Så fikk Harstad-væringen spørsmål om han visste hvem som leder Polarutvalget, det visste han ikke.

Han ble mildt sagt overrasket da NRKs journalist, Bjørn Myklebust, opplyste Amundsen om at det var han som leder Polarutvalget.

- Synes det nå er relevant å stille spørsmål om klima til en justisminister?

- Jeg synes det var en morsom spørsmålsformulering og jeg gikk rett i fellen, fortsatte Amundsen til NRK.

Så poengterer den nye justis- og beredskapsministeren at han bare har hatt litt over et halvt døgn på seg etter han fikk jobben.

- Jeg har veldig mye jeg skal sette meg inn i og det er det jeg kommer til å prioritere i dagene fremover nå.