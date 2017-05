Se torsken, se torsken

I disse undersjøiske leilighetene kan det svømme 1.200 tonn fisk. Det betyr fersk torsk av god kvalitet også i måneder uten R.

Før i tida var det januar, februar, mars, september, november og desember som gjaldt. Nå kan du trygt spise fersk torsk i måneder uten r. Det sørger Sjøfisk AS på Bjarkøy for. Den Ytterstad-eide bedriften løser nå utfordringen med at to tredjedeler av torskekvoten tas i løpet av tre hektiske vintermåneder, mens det er fritt resten av året.