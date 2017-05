Her er ikke vei bare hull

Kristine Schytte Hagebakken og Rikke Emilie Larsen:

Kristine Schytte Hagebakken og Rikke Emilie Larsen fikk et annet syn på livet etter et sterkt møte med Addis Abeba og Childrens Burn & Wound Care Foundation. I dette intervjuet forteller de sin historie fra reisen til kontrastenes by.