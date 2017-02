Et samliv med piggene ute, eller?

Vis tydelig at du elsker!

Valentins dag er en god anledning til å vise din kjærlighet tydelig. Enten det er med kjærlige ord, tjenester, tilstedeværelse eller gaver. Vi alle vet at når vi føler oss elsket av noen vi vil bli elsket av, gjør det veldig godt. I hjertevarmen fra den andre kjennes det trygt og det blir lettere å vise seg selv fra sin beste side. Du vet, der du både er raus - og tar i mot det gode din partner vil gi deg.

Det er slik det er i de gode periodene, der begge kan lene seg til hverandre i trygg forvissning om at man blir tatt i mot, holdt og elsket. Sånn kan vi få fram den gode kjæresten i oss selv og i den andre.

Men livet er komplekst. I løpet av året, fra den ene valentinsdagen til den neste, vil det i de aller fleste parforholdene være perioder der det slettes ikke er nærhet og tydelig uttalte kjærlighetserklæringer som dominerer. Slit og stress i livets utfordringer med arbeid, sykdom, økonomiske problemer, utfordringer med barn og så videre, gjør oss mer sårbare. Samtidig risikerer du å såre og skuffe din partner. Da er det lettere at ord kommer ”skjevt ut” og oppleves som smertefulle piskeslag, og det er lettere at du overser noe viktig som din partner trenger at du ser. Når det er noe som er truende for oss i parforhold, blir vi sårbare og forsvarer oss helt automatisk på ulike måter. Noen måter er lure, og hjelper oss til å få det bedre. Andre måter er mindre hjelpsomme, og kan til og med gjøre vondt verre, både på kort og lang sikt.

Strittende pigger

En liten kollega i skogen, piggsvinet, har et veldig tydelig kroppsspråk når det opplever en trussel: Piggene stritter til alle kanter, og gjør det lite fristende å komme tett på. Sånn blir det på mange måter med oss når vi føler vi blir angrepet eller sveket i parforholdet. Når piggene stritter, beskytter vi oss mot nye sår; men vi får jammen ingen klemmer heller! Og hvordan oppleves vi av den andre? Som en som er såret og trenger trøst og positiv bekreftelse, eller en som bare er ute etter å stikke?

Piggene og utilnærmeligheten vises i samspill i parforholdet på mange måter. Både i det som kan oppleves som kritikk og atter kritikk, og i det som kan oppleves som iskald avstand. Det er ikke enkelt å komme på at under ”piggene” til partneren, er det en som er såret eller redd.

Vi såres av forskjellige ting

Noen synes det er vondest når de føler seg forlatt, alene og ensom. Andre når de føler seg kritisert, utilstrekkelig, uviktig eller liten og ubetydelig. For noen er det så ubehagelig å føle vi har feilet at vi setter piggene ut. For andre igjen stritter piggene fordi vi får en følelse av å miste kontrollen. Du og din partner har sannsynligvis noen forskjeller i sårbare områder, og trenger forskjellig type bekreftelser for ikke å ”stritte med piggene”.

Nærhet, ”det er fali´ det!”

Vi kan lytte til en indre stemme fra piggsvinaktige Ludvig fra Flåklypa, som overbeviser oss at det er for farlig å ta sjansen på å søke nærhet. Men hvis du hadde sett hva som skjer mellom deg og din partner i fugleperspektiv, ville det i de fleste tilfeller være helt irrasjonelt at den ene eller begge skulle ”stritte med piggene”, og ”stikke” hverandre, i stedet for å søke nærhet og kjærlighet, når det er det dere innerst inne ønsker.

Reparasjon og forebygging

For å reparere skaden må du både berolige seg selv, slik at du legger ned dine pigger, og du må si med ord og handlinger til partneren din at du ikke søker kamp - men kjærlig forsoning. Mange trenger litt tid for seg selv for å tenke klart. Ta da ti minutter time-out for å roe ned og tenk over om det muligens ikke var intensjonen at du skulle bli såret. Kanskje du også da finner ut at du gjorde eller sa noe som ble oppfattet som sårende, enten du mente det eller ikke. Piggene legger seg når du ber om unnskyldning for noe du har gjort som har såret, og når du tar i mot den andres utstrakte hånd.

For å ivareta den gode stemningen i forholdet, er det fint å bli kjent med hverandres sårbarheter, slik at vi kan unngå å trigge piggene frem.

Så etter valentinsfeiringen - der dere pøser på med betryggende kjærlighetserklæringer, snakk da om hva hver av dere trenger for å være trygge og hva som er de sårbare områdene. Da lager dere et eget kjærlighetskart, som viser hvor det er trygt og godt å ferdes i forholdet.

Familievernkontoret ønsker dere en vidunderlig og langvarig feiring av kjærligheten, og søk hjelp i tide om dere trenger det.