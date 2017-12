De siste årene har salget av hybridbiler økt kraftig, mest populært av alle er de ladbare.

En hybridbil er en bil med både elmotor og motor som går på vanlig drivstoff.

I november hadde hybridene en økning på 50,4 prosent fra samme måned i 2016. Personbiler med hybriddrift hadde en markedsandel på 34,9 prosent av nyregistreringene, opp fra 24,1 i november 2016, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

De ladbare hybridene utgjør nær to tredjedeler av registreringene.

– Vi merker stor etterspørsel etter ladbar hybrid. Det er mange som ennå ikke er moden for en ren elbil, de har den såkalte rekkeviddeangsten, samtidig som de har lyst å kjøre mer rent. For dem er en ladbar hybrid løsningen. Hybrid er for dem som sier ja takk, begge deler, sier daglig leder Geir Albertsen ved Bil i Nord Finnsnes.

Her er fem grunner til å kjøpe ladbar hybridbil.

1. Ingen rekkeviddeangst

Dagens elmotorer har for de aller fleste for kort rekkevidde, noe som spesielt kan være et problem når du skal på langtur. Med hybridbil er du sikker på å komme helt fram, uansett.

2. Lavere drivstofforbruk

Hvis du stort sett kjører småturer og passer på å lade bilen, kan du holde drivstoffregningen nede på et rimelig nivå. Det genereres strøm inn på den elektriske motoren i bilen når du bremser, noe som også er med på å senke drivstofforbruket.

– Jeg var på Riksgränsen i påskeferien, og da jeg kjørte ned den lange bakken fra Bjørnefjell, klarte motoren å lade strøm til ytterligere 20 kilometer, forteller Albertsen.

Drivstofforbruket vil forøvrig variere fra person til person, avhengig av om man kjører mye lang – eller småkjøring.

– Jeg har stort sett småkjøring, og da kjører jeg elektrisk hele tiden. Men det folk opplever er at Volvo er billig i forbruk også når du kjører uten strøm.

3. Bruk vanlig stikkontakt

En Volvo hybrid plugin kan lades også lades i vanlig stikkontakt.

4. Statlige insentiver gjør at det lønner seg

Med dagens avgiftssystem slår hybrid også gunstig ut.

– Volvo V90 har 407 hestekrefter, og hvis man sammenligner med en bil med bare tradisjonell motor, koster de omtrent det samme. Samtidig kjører de fleste gunstigere med hybrid enn med tradisjonell dieselbil, og da er det mange faktorer som drar i retning av plugin, sier Albertsen.

Det er også årsaken til at mange også velger leasing når det kommer til hybridbil.

– Hvis vi sammenligner leasing på plugin er den gunstigere å lease enn diesel/bensin.

5. Bedre teknologi

Dagens teknologi gjør at hybrider er betraktelig bedre enn tidligere. VG gjennomførte tidligere i november en rekkeviddetest av 21 ladbare hybrider, der Volvo XC60 kom aller best ut.

– For første gang har vi kjørt en ladbar hybrid med lengre elektrisk rekkevidde enn produsenten oppgir, skriver VG (ekstern lenke, krever abonnement).

Mange plugin-hybrider har begrensninger i forhold til slepevekt, men en Volvo V90 kan trekke 2100 kilo.

– Vi ser mange i dag som har campingvogner på opptil to tonn, og det er en slepevekt som Volvo V90 klarer fint, sier Albertsen.

Sikrest i klassen

Volvo XC60 er nylig kollisjonstestet, og er den foreløpig sikreste bilen testet av Euro NCAP i 2017.

Bilen betegnes som like bra som sin storebror XC90 som ble testet i 2015. V90 og S90 ble kollisjonstestet på nyåret og fikk også fem stjerner av fem mulige hos krasjtest-instituttet Euro NCAP.

– For oss var den gode sikkerheten en tungtveiende grunn til å kjøpe V90. Det er en utrolig sikker bil, og sammen med god plass i baksetet og bagasjerommet, er dette den beste bilen for en aktiv familie. Bilen slår også godt ut i forbruk for mitt kjøremønster, sier Albertsen.

