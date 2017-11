Som bileier må man huske på og forholde seg til mange ting. Nå hjelper en mobilapp deg med å varme bilen, bestille service og gi beskjed dersom det er noe galt med dekk-trykket. Alt for å gjøre livet enklere for deg.

Volvo On Call heter mobil-appen, som gjør at du kontinuerlig kan ha kontakt med din egen Volvo. Her er 10 smarte ting du kan gjøre med bilen – rett fra mobilen din.

1. Sett på varmen

– Her i Nord-Norge er den største fordelen med app-en, at man kan fjernstarte varmen og dermed slippe å skrape ruta for is, sier salgssjef Tom Karlsen i Bil i Nord.

Du trenger ikke å være i nærheten av bilen for å sette på varmen. Du kan sitte hvor som helst i verden og sette på varmen i bilen, så lenge du har mobildekning. Hvis det er behov for å endre tidspunktet for når varmen skal settes på, gjør du det enkelt med et tastetrykk.

– Hvor lang tid det tar å varme bilen, er avhengig av hvor kaldt det er. Hvis det er mildt, kan du sette på varmen 10 minutter før du går ut, og hvis det er veldig kaldt kan ta det opptil 45 minutter, sier salgssjefen.Du kan lett sette tidspunkt for kommende uke eller måneder i app-en, dersom du vet når du ønsker bilen varm. Du kan også gjenta forrige ukes tidspunkter, hvis de samme er gjeldende denne uka.

Det betyr at det også er varmt i bilen dersom du skal kjøre barna i barnehagen. De slipper å sitte med store vinterdresser inne i bilen.

– Når små barn sitter i barneseter, er det mye sikrere dersom de ikke har så mye klær på seg.

2. Sjekk bilens tilstand

Gjennom app-en kan du se den generelle statusen til bilen din.

– Her kan jeg sjekke alt fra dekktrykk, om lyspærene virker og om det er nok spylevæske. Hvis det for eksempel er for lavt trykk i dekkene, får jeg opp varsel. Gjennom app-en kan jeg også bestille service når det er tid for det, sier Karlsen.

3. Følg med på drivstoff-forbruket

– For meg har det gått sport i å kjøre økonomisk etter at jeg fikk app-en. Jeg har en hybrid-bil, og nå kan jeg se at i morges brukte jeg under 1 dl drivstoff på å kjøre til jobb. Jeg kan også se snittforbruket den perioden jeg ønsker.

For hybrider kan du i tillegg til å se drivstoffnivået også sjekke batterinivået, og hvor langt du har igjen å kjøre før du må lade eller fylle.

4. Kjørejournal



Logg start – og slutt på reisen din, og du får senere opp antall kjørte kilometer, varighet og drivstofforbruk.



– Når du ønsker, kan du laste ned informasjonen, og den sendes som en fil til eposten din. Dette er en funksjon som letter arbeid i forbindelse med reiseregning og kjørejournal, og dermed er Volvo en populær firmabil.

5. Lås bilen

Glemt å låse bilen? Ingen problem. Hvis du glemmer å låse bilen, får du en alarm etter 15 minutter om at bilen er ulåst. Da kan du enkelt via app-en låse dørene. Du kan også åpne bilen, men da krever det en egen kode. Du kan også kontrollere om vinduer og dører er åpne eller lukket.

– Volvo er opptatt av sikkerhet, også når det kommer til app-en. Bilen skal ikke kunne låses opp, bare for at noen får tilgang til telefonen din.

6. Finn bilen din

Se bilen din på et kart og få veibeskrivelser, eller be den tute og blinke for rask lokalisering.

7. Få hjelp når du trenger det

Denne funksjonen gjør at du raskt kan finne igjen bilen din dersom den er stjålet.

Enten du har punktert, fått motorstopp eller har kollidert, sender Volvo hjelp hvor du enn måtte befinne deg. Når en kollisjon registreres vil et varsel automatisk bli sendt til Volvo On Call nødsentral og assistanse dirigeres dit bilen befinner seg.

