Sommerdekket Nokian Hakka Blue 2 er årets testvinner i NAFs store dekktest.

NAF-magasinet Motor har testet 18 ulike sommerdekk, og det finske dekkmerket Nokian kommer best ut av den store testen.

Motor har testet kjøregrep, kjøreegenskaper, vannplaning, støy og rullemotstand.

Sjekk mønsterdybden

Minste tillatte mønsterdybde er 1,6 mm for sommerdekk, men NAF anbefaler minimum 3 mm. Dekkene bør skiftes før disse grensene nås.

Risikoen for vannplaning øker dramatisk når mønsteret på sommerdekkene blir mindre enn 3 mm. Det samme gjelder bremselengden på våt veibane.

– De viktigste egenskapene til et sommerdekk er kort bremsestrekning, god evne til å motstå vannplaning og et sidegrep som gjør at du ikke mister kontrollen over bilen dersom du må foreta en unnamanøver, sier dekksjef Kennet Johnsen hos Bil i Nord.

Nokian er testvinner

Det er Nokians sommerdekk Hakka Blue 2 som vinner NAF-testen.

– Nokian-dekkene er produsert i Finland, og lagd for nordiske forhold. Det betyr at disse dekkene tåler våre ekstreme værskifter og dårlige veier, sier dekksjef Kennet Johnsen i Bil i Nord.

Vinnerdekket i NAF-testen er et Hakka-dekk som innebærer en ekstra garanti.

– Alle Hakka-dekk gir garanti. Hvis uhellet skal være ute og du skader dekket, så får du et nytt dekk kostnadsfritt. Dekket må da være maks 1 år og ha en mønsterdybde på minimum 5 mm, sier Johnsen.

