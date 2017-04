Det blir stadig mer populært å sjekke dekkene inn på et dekkhotell. Årsaken er liten plass til å oppbevare dekkene hjemme, de oppbevares korrekt samtidig som det er lettvint at noen andre legger om.

Det er viktig å rengjøre dekkene før de lagres. Bruk aldri avfettingsmiddel, men rens dekkmønsteret for støv og skitt.

Oppbevar dekkene kaldt og mørkt, de skal ikke eksponeres for sollys ute i friluft. Da risikerer du tørrsprekker i gummien.

Oppbevar aldri dekkene i samme rom som bensin, olje eller fett – eller i lokaler hvor det drives sveising. Et punktert dekk kan for eksempel ha mye gasser i seg som kan være skummel hvis det blir antent.

Hjulsettene har økt i størrelse, og mange av oss har rett og slett ikke plass til å lagre hjul i garasjen eller en bod.

– Etterhvert har folk oppdaget de mange fordelene det er med å ha dekkene på hotell, og selv dem med små biler velger å ha dem her, sier dekkhotell-sjef Kennet Johnsen ved Bil i Nord.

I tillegg til oppbevaring betyr også dekkhotell at noen – det vil si «hotellverten» - skifter dekkene, i tillegg til rengjøring, kontrollsjekk og forsikring.

– Rengjøring av dekk og felger er viktig for hjulenes holdbarhet. Vi kontroller også mønsterdybde, lufttrykk og ser etter eventuelle skader, sier Johnsen.

Øker antall «senger»

Bil i Nord tilbyr dekkhotell på alle sine avdelinger, og i Tromsø er kapasiteten økt fra 2.000 til 9.000 dekk.

– Vi har plass til 2.200 hjulsett, og vi tar også imot kunder som ikke har kjøpt bil hos Bil i Nord.

Kennet Johnsen viser rundt i den kjølige hotellhallen, hvor det er satt opp nye reoler.

– Nå utnytter vi plassen bedre. Alle radene har eget nummer og alle hyllene en egen bokstav, så det er lett å finne fram til det aktuelle hjulsettet, forteller Kennet.

Skor seg for ny sesong

Fristen for å legge om til sommerdekk i Nord-Norge er 1. mai. Det betyr to hektiske uker hvor «alle» kommer for å skifte dekk. Bil i Nord på Skattøra i Tromsø har utvidet til tre bukker for hjulskift ved inngangen til dekkhotellet for å kunne ta imot alle som kommer.

– Alle bilkjøpere på Bil i Nord får tilbud om et halvt år med gratis dekkhotell, og når det er behov for nye dekk, så kan vi gi en god pris på det også, sier Kennet Johnsen.

Ønsker du å gi vinterdekkene dine et godt hotellopphold i sommer? Ta kontakt med Bil i Nord for et godt tilbud.