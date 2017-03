Fly direkte til Syden fra Nord-Norge

Ikke vent for lenge med årets feriebestilling, hos Norges største feriearrangør er nemlig over halvparten av reisene til sommerens to mest populære reisemål – Mallorca og Kreta – solgt. Du flyr direkte til Mallorca fra Evenes, og fra Tromsø flyr du direkte både til den spanske feriefavoritten og Kreta.

- Mallorca – ingen over og ingen ved siden av. Den spanske øya er absolutt den vi selger flest reiser til om dagen, og i sommer flyr du direkte til Mallorca med Ving fra både Evenes og Tromsø, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum i Ving. På landsbasis er over halvparten av Mallorca-reisene allerede solgt, og Fossum tror det er flere grunner til at så mange velger Mallorca som feriested år etter år. - Det er kort flytid fra Norge, flotte strender, lekre hotell og høy standard, for å nevne noe. Dessuten er det mye å velge i, selv om øya i seg selv ikke er kjempestor. Tonje er godt kjent på Mallorca og har flere favoritter. - Det jeg liker aller best er at det er så mange muligheter. Du kan reise på kjærestetur til Palma, familietur til Alcudia eller kombinere flere steder og reise litt rundt i løpet av ferien, tipser hun.



En av tre skal til Hellas Ett av tre Ving-fly setter kursen mot Hellas til sommeren. Mest populær er Kreta, og hit flyr du direkte med Ving fra Tromsø i sommer. Den greske øya ligger foreløpig på en andreplass over sommerens mest solgte reisemål på landsbasis. - Kreta er en perle! Her er alt fra livlige turiststeder som Platanias og Rethymnon til lille Agios Nikolaos og lekre Elounda. For ikke å glemme Makrigialos som er min favoritt, røper Fossum. I fjor sommer ferierte hun her med familien, og den nyoppussede leiligheten på Sunwing Makrigialos med privat basseng var prikken over i-en.

- Leilighetene er kjempelekre, og ikke minst er de utstyrt med komfortable senger med skikkelige dyner. Vi bodde usjenert til, og tilbragte mye tid på terrassen og i det private bassenget. Samtidig var det fint å kunne benytte seg av hotellets treningstimer, restauranter og muligheten til å se på kveldsshowene, fortsetter Fossum.



Alle snakker om Kroatia Kroatia var et av fjorårets mest omtalte reisemål, og Maren Norløff er en av mange som har falt pladask for landet med den vakre kyststripen mot Adriaterhavet. Sammen med storfamilien på totalt 13 personer ferierte hun på øya Brac i Kroatia i fjor sommer. - Vi bodde på hotellet Waterman Supetrus Resport i den sjarmerende byen Supetar, forteller Maren. Byen er øyas største, men føles mer som en koselig landsby. - De idylliske bakgatene er fulle av blomster, og du trenger ikke å gå så langt hvis du vil på oppdagelsesferd litt utenfor turisttråkket. Norløff anbefaler Supetar og Waterman Supetrus Resort både til kjæresteturer og familieferier, og reiser gjerne tilbake. - Vi var kjempefornøyde. Rommene hadde god plass, og hotellområdet var stort og føltes aldri overfylt til tross for at det var høysesong. I løpet av uken rakk vi også å gjennomføre vår årlige familietennisturnering som vi også hadde sist vi var på tur sammen.



Ikke vent for lenge med bestillingen - Reiselysten er stor fra hele landet om dagen, forteller markeds- og kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum. Dersom du er ute etter noe spesielt, anbefaler hun deg å være rask med bestillingen. - De beste hotellene går alltid først, og det gjelder også de mest populære avgangene, sier hun.

FAKTA:

Til sommeren har Ving charterreiser fra Tromsø og Evenes til Mallorca, og fra Tromsø til Kreta. Hele utvalget finner du her. Selskapet selger også pakkereiser med rutefly.