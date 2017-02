Nordmenn elsker å pusse opp kjøkkenet sitt, og velger gjerne sterke farger og smarte hvitevarer.

Går du med tanken om å fornye eller pusse opp kjøkkenet ditt? Da er du ikke alene. Utvalget og variasjonene er større nå enn noen gang før, samtidig som ny og spennende teknologi inntar kjøkkenet.

Personlig stil er in

- Hvilken kjøkkenstil man velger varierer selvfølgelig fra person til person. Spørsmål som jeg pleier å stille er: Hva likte du ved det gamle kjøkkenet ditt? Hvilken arkitekturstil har huset? Hva slags uttrykk er du komfortabel med?

Kjøkkendesigner Beathe Berntsen hos HTH Kjøkkenforum Harstad har lang erfaring i å veilede til riktig stilvalg. Hun forteller at trendene i dag peker mot den individuelle stilen. Man tør mer nå enn før å velge mørke farger og tresorter, og bonderomantisk er like in som minimalistisk. Man uttrykker sin personlighet gjennom kjøkkenet. De fleste tilbringer en del tid i kjøkkenet, da er det viktig at man er komfortabel i stilen.

Marmor og støvblå

- Det vi ser mer av i år er mørkere tresorter, finér-fronter, og miks av malte flater mot tre-detaljer. Malte fronter i forskjellige gråtoner har vært populært lenge, men nytt er det at man velger mørke støvete toner av blått og grønt. Når det kommer til benkeplater ser vi at mange vil ha marmor, granitt, corian, eller vedlikeholdsfri laminat. Beathe forteller videre at mange foretrekker helt eller delvis åpen løsning mot stue, noe som forutsetter et samspill i interiøret. Pynt fra stuen, som for eksempel pendellamper og planter, kommer gjerne inn i kjøkkenet. Dette skaper kos og hygge, samtidig som det blir en helhet i uttrykket.

Luksus ligger i detaljene

Messing-detaljer er svært populært nå. Håndtak av messing kan gjøre seg bra som kontrast i et minimalistisk kjøkken eller supplere et fransk bonderomantisk kjøkken. Hvis man vil gi kjøkkenet den totale luksus-følelsen kan man også velge messing-vask og blandebatteri, og ventilator i messing.

Vinskap er også veldig etterspurt nå. Her varierer pris og utforming, men noen faste kriterier gjelder: et vinskap skal ha to soner, hyllene skal være i heltre, og viktigst av alt så skal være vibrasjonsfritt. En vanlig kjøleskapsmotor vil vibrere og gir ikke den optimale lagringen for god vin. Det finnes alt fra små vinskap som får plass under benken til integrerte vinskap i full høyde. Uansett størrelse så skal vinskapet være godt synlig i kjøkkenet - det er praktisk og ser stilig ut.

Smarte hvitevarer

Om man er en dreven hobbykokk eller lager mest hverdagsmat gir det sjeldent utslag i interiør-valget, men derimot kan det tydelig sees på hvitevarene. Dampovn, pyrolysefunksjon, steketermometer og induksjonstopp med seks soner er alle tegn på at her bor det en med stor interesse for matlaging.

Spennende teknologi gjør kjøkkenet ditt smart. Siemens har en serie hvitevarer som kan styres via en appen Home Connect. Tenk deg at du er på skitur og lurer på hvordan det går med steika hjemme i ovnen. Ingen problem - ha full kontroll med appen.

Det smarte kjøleskapet tar et bilde hver gang du lukker døren. Er du i butikken og blir usikker på hva du har, kan du bare hente opp siste bilde på telefonen din. Smart, ikke sant?

Lykke til med dine kjøkkenplaner for 2017!