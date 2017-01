- Det er viktig å realisere drømmer når du har muligheten til det. Vi ønsker å bistå med råd og veiledning enten du skal flytte fra enebolig til leilighet eller du som ung ønsker å komme deg inn i boligmarkedet. Det sier banksjef Mona Slåtto Olsen (50) i SpareBank 1 Nord-Norge i Harstad, som mener at prosjektet på Holstneset har leiligheter for mange ulike målgrupper.

Vi vil leve litt mer

Hva tror du er årsaken til at stadig flere ønsker å flytte til leilighet?

- Det er noe med tida som er blitt så viktig. Vi har så mange ting vi ønsker å gjøre og oppleve så tida er blitt en knapphetsfaktor. Ved å slippe vedlikehold, snømåking, plenklipping og ha færre ting å holde styr på, blir det mer tid til familie, venner, hobbyer og reising. Og for mange handler ikke dette bare om en aktiv pensjonist-tilværelse. Det er etter hvert flere moderne voksne som gjør slike prioriteringer.

- Det virker som om kvinner kanskje holder mer igjen enn menn i denne trenden?

- Historisk sett har mange kvinner hatt ansvar for hus og heim, og i senere tid også interiør og design. Derfor føler kanskje mange kvinner større eierskap til heimen enn menn, og i tillegg er vi veldig opptatt av å ha plass til barn og barnebarn når de kommer hjem.

- Men det jevner seg vel ut?

- Ja, delvis fordi menn og kvinner deler ansvar og oppgaver mer likt. Og dernest fordi ønsket om tid til opplevelser og fritid er likt for begge kjønn. Vi ønsker å få litt mer ut av livene våre. I tillegg tar flere leilighetsprosjekter hensyn til dette med plass for besøkende ved å tilby en ekstra leilighet i bygget som alle beboerne kan leie til en rimelig pris når de har besøk.

Viktig med økonomisk plan

- Noen er redde for å ta opp ekstra lån i voksen alder ved overgang fra enebolig til leilighet. Har du noen råd å gi dem?

- Det handler om å realisere drømmene sine. Så lenge lånet er innenfor 60 prosent av verdien på leiligheten, vil du kunne få livsløpslån der du kun betaler renter. Det er her en forutsetning at man har sunn og god økonomi i henhold til Finanstilsynets kriterier.

- Flere er redde for å få mindre for eneboligen enn de må betale for en ny leilighet?

- Ja, det er forståelig. Men du kan som nevnt oppta livsløpslån uten avdrag og i tillegg opplever mange at de totalt får lavere kostnader når de flytter i leilighet. Det gjelder utgifter til strøm, vedlikehold, forsikring, eiendomsskatt og bil. Her er vi behjelpelige med å sette opp regnestykker som kan gi trygghet for at boligdrømmen kan realiseres.

- Noe man bør være ekstra oppmerksom på?

- Få en klar plan for eventuell fellesgjeld slik at du kan legge det inn i din økonomiske planlegging. Spesielt gjelder det tidspunkt for når avdragene skal begynne å betales. Det er også viktig å ha en livsforsikring som gjør at man sikrer seg å kunne betale lånet dersom en av ektefellene faller fra.

Vi kan hjelpe til med vurderingene

- Dere i banken møter mange som har kjøpt leilighet i tidligere leilighetsprosjekter. Hva er deres erfaringer?

- De virker fornøyde med valget. Flere har også gitt uttrykk for at fordelene var større enn de trodde, og ulempene ditto mindre. De opplever bofellesskapet bedre enn de trodde på forhånd. De sentrumsnære leilighetene gir også enkel tilgang til det meste av byens tilbud innen kultur, shopping, kafeer og servicetjenester. De har fått ekstra tid og færre bekymringer. Enkelte har også sagt at de er overrasket over kostnadsbesparelsene på for eksempel bilbruken.

- Til slutt et råd til de som vurderer å kjøpe leilighet?

- Følg drømmen! Er du i tvil om noe kan vi gi deg råd og veiledning. For oss er det viktig å ha kunder som er fornøyde, også med sine boligvalg. For noen er det enebolig, for andre er det å leie og for stadig flere er det leilighet. Den enkelte må gjøre sitt valg ut fra egne ønsker, behov og muligheter. Vi vil forsøke å finne gode økonomiske løsninger for kundenes valg, sier Mona Slåtto Olsen til slutt.

