Kaldt og fint vintervær

Starten på det nye året ser ut til å bli fin rent værmessig sett. Ifølge meteorologene kan vi vente oss minusgrader som ligger rundt minus to og tre grader og lite vind. Det er heller ikke ventet å komme nedbør i store mengder.

Mot kvelden kan det komme noen snøbyger, ellers bli det vesentlig sør for Bodø og i Lofoten at det vil komme snø i løpet av dagen. Snøskredfaren er nå moderat for regionene Vesterålen og Lofoten.