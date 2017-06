Hus ble totalskadd av brann

Søndag ettermiddag begynte en bobil å brenne på Ekern, som ligger på Melbu i Hadsel. Det var en fare for at brannen kunne spre seg til nærliggende hus, men brannvesenet klarte å forhindre dette. De klarte derimot ikke å forhindre at huset ble totalskadd.

– Det er spredning til en bolig, i tillegg til to personbiler, uttalte operasjonsleder i Nordland Politidistrikt, Tommy Bech rett etter at meldingen kom.

Ingen kom til skade i forbindelse med hendelsen.

– Alle personer er gjort rede for, sier Bech.

Kontrollert nedbrenning

Knappe tre timer etter at brannen oppsto, forteller Bjørn Engan ved 110-sentralen i Bodø at huset er nedbrent og at nødetatene har forlatt stedet.

– De gjorde hva de kunne for å begrense skadene slik at brannen ikke spredde seg til garasjen og videre. Men nå har huset blitt totalskadd. Brannvesenet har foretatt en såkalt etterslukking og har nå forlatt stedet, forteller Engan.

De to personbilene skal også ha blitt overtent i forbindelse med brannen.

Brannen vil bli etterforsket så snart teknikere fra politiet har undersøkt brannstedet.