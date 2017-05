Morild med tremåls-seier etter straffe

Kampen er slutt.

90 min: Morilds Asgeir Hamansen Nilsen danser med Harstad, som til slutt feller han. Det blir frispark på midtbanen.

89 min: Morild med stor sjanse. Fine komboer fremfor 16-meter, men når det skal skytes klarer keeper å få hold på den før skuddet kommer.

88 min: Bytte hos Morild. Sverre Andreas Meløy kommer inn for Håvard Benum.

83 min: Harstads kaptein William Nyborg ligger nede. Han går av banen. Harstads spiller nummer 19 kommer inn for Nyborg.

82 min: Stor sjanse til Morild. Martin-Arne Reinholdtsen drar seg inn fra venstresia og spiller til Bror Hellesvik. Han skyter, men skuddet går på keeper.

80 min: Begge lag bytter. For Morild kommer Bror Hellesvik inn for Roy Hermann Poulsen.

78 min: Harstad skyter, men keeper plukker den ballen enkelt.

76 min: Mye frem og tilbake nå. Det er mye kjefting innad i laget til Harstad når noen gjør feil.

74 min: Harstad skyter fra lang distanse. Ballen går like utenfor mål.

73 min: Frispark til Harstad. Blir ikke til noe.

70 min: MÅL: Kaptein Truls Knudsen setter straffen iskaldt i mål.

70 min: STRAFFE: Morild får straffe etter at Roy Hermann Poulsen blir felt.

66 min: MÅL: Morild scorer kampens andre mål. Passning fra venstresiden av midtbanen av Roy Hermann Poulsen, ballen treffer Martin-Arne Reinholdtsen og han får en touch på den over keeper før han setter den inn med hodet fra fem meters hold. Det står nå 2-0 til Morild.

64 min: Harstad prøver å kombinere på venstresiden, men ender opp med at ballen spilles i offside

64 min: Sjanse til Morild. De kommer seg på skuddhold, men ballen går over.

61 min: Harstad klarer å holde mer på ballen, men har ingen store sjanser.

57 min: Skade på Harstads Sander Arnesen

51 min: Stor sjanse til Morild! Roy Hermann Poulsen får dratt seg fint inn på 11 meter, men skuddet går like utenfor mål.

49 min: Det byttes ball.

Kampen er i gang igjen. Tor Martin Karlsen har kommet inn for Oskar Larsen for Morild. Harstad har også byttet. Sander Arnesen har kommet inn for Trygve Lynum.

PAUSE

40 min: Morild spiller relativt godt med bare ti mann.

33 min: Frisparket blir skutt hardt i muren.

32 min: Straffen blir omdømt til frispark etter diskusjoner med dommeren.

31 min: STRAFFE: Straffe til Morild

28 min: Mauno laget frispark, på cirka 30 meters hold. Ballen går langt over mål.

28 min: RØDT KORT: Trym Mauno får kampens, og sitt, andre gule kort, noe som betyr rødt.

26 min: Stor sjanse til Morild. Raskt innkast til Roy Poulson, får han med seg inn i 16 og skyter, men ballen går over.

24 min: Harstad har kommet mer inn i kampen.

21 min: Lang pasning fra midtbanen til høyrekant, som toucher ballen før han skyter fra 16-meteren. Ballen går like over mål. Stor sjanse til Harstad.

20 min: GULT KORT: Gult kort til Morilds Trym Mauno.

19 min: Frispark på høyre hjørne på Morilds 16-meter. Blåser ballen langt over.

14 min: MÅL: Frispark fra cirka 30 meter. Kaptein Truls Knudsen skyter i det lengste hjørnet og i mål!

14 min: Morild har vært best til nå, men det har ikke vært noen store sjanser.

02 min: Corner til Morild. Ingen stor sjanse ut av det.

Kampen er i gang!

For Morild stiller følgende lag:

7 Kaptein Truls Knudsen

1 Elias Andreassen

3 Dmitrijs Halvitovs

27 Asgeir Hamansen Nilsen

5 Petter Nilsen Stenersen

95 Håvard Benum

10 Brynjolvur Fridi Nielsen

23 Eirik Larsen Stafseth

11 Roy Hermann Poulsen

15 Martin-Arne Reinholdtsen

19 Trym Brendstuen Mauno

45 Oskar Antonius Larsen

12 Leonide-Alin Donica

2 Tor Espen Skutholm

6 Tor Martin Karlsen

14 Lars-Einar Høgås

18 Bror Hellesvik

25 Sverre Andreas Meløy

For Harstad stiller følgende lag:

8 Kaptein William Nyborg

12 Theodor Karlsen

21 Edvart Steinjord

17 Sander Arnesen

10 Trygve Lynum

4 Johannes Henriksen

23 Abu Said

11 Snorre Riise

2 Sigurd Heide

3 Ruben Mathisen

6 Eskil Arnesen

7 Osayd Turkman

4 Fredrik Lundamo

Igor Konczal

Eivind Berg