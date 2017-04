Skal du reise bort på påskeferie? Da bør du sjekke dette

Til tross for at mange er bekymret for innbrudd i påskeferien, så viser statistikk fra Gjensidige at det faktisk ikke er flere innbrudd i løpet av disse feriedagene.

På spørsmål om hva man er best bekymret for i påsken, svarer hele 64 prosent innbrudd. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat for Storebrand.

I tillegg til innbrudd, er 21 prosent urolig for vannskader og 15 prosent for brann.

– Attraktivt bytte

– Norske boliger er et attraktivt bytte for tyver, samme om det er helg, påske, vinterferie eller sommer. Og mange av innbruddene skjer på dagtid, sier Simon Andre Olsen, som er rådgiver i Gjensidige med ansvar for skadeforebygging.

I 2015 utbetalte forsikringsbransjen rundt 1,5 millioner kroner i erstatning etter 130 boliginnbrudd i Troms, viser beregninger fra Gjensidige.

Rammer flere i nabolaget

Både Storebrand og Gjensidige oppfordrer folk til å ta noen forholdsregler i hjemmet før du reiser bort.

– Det er ekstra viktig å forberede boligen slik at man kan unngå innbrudd. Vår erfaring er at norske hjem er spesielt utsatt i påskeferien, sier skadesjef i Storebrand forsikring, Shazad Rafiq.

I en pressemelding skriver Storebrand at nordmenn er flinke til å forberede boligen på påskefraværet.

– Når det først skjer innbrudd i påsken, blir gjerne flere boliger i samme nabolag rammet. Hvis du bor i et område der mange reiser bort, kan det være lurt å alliere seg med noen du vet er hjemme og som kan følge med litt, råder Rafiq.

Det finnes flere forberedelser du kan gjøre før du reiser bort, men Rafiq trekker fram fire anbefalinger:

Få noen til å tømme postkassen mens du er borte.

Lås, sett på alarm og la hjemmet se bebodd ut.

Skru av hovedvannkranen.

Trekk ut kontakten på elektriske artikler.

Gjensidige trekker fram disse sjekkpunktene: