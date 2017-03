Snøskred i Lavangsdalen - minst tre biler tatt

Oppdatering 11.25: Politiet har måtte trekke tilbake redningsmannskapet på stedet på grunn av skredfare.

- Situasjonen er ikke avklart. Jeg snakket akkurat med innsatsleder på stedet og vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet si at det ikke er flere enn de tre bilene som er begravd. Vi har trukket ut redningsmannskapet på stedet på grunn av skredfare, men sender inn to lavinehunder over skredet ganske snart, sier operasjonsleder Gudmundsen.

- Folkene som var i de tre bilene vi vet om har kommet seg ut av bilene.

Gikk rundt klokka 10.30

Klokka 10.36 meldte Troms politidistrikt at et snøskred har gått i Lavangsdalen:

"Minst 2 biler tatt. Store styrker rykker ut til stedet", sto det i den første meldingen fra politiet på Twitter.

Klokka 11.05 oppdaterer politiet at de vet at tre biler er tatt, men så langt ingen skadde personer.

- Skredet er ca 200 m langt og ca 2 m dypt. Vi undersøker om flere er tatt, skriver politiet på Twitter.

Vært i kontakt med personene