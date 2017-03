Politiet evakuerer hele Lavangsdalen: - Må belage seg på at det vil være stengt her en stund

- Situajsonen er den nå at det er så pass høy skredfare i hele dalen at vi evakuerer hele området, både hus og stanser all trafikk inn, sier operajsonsleder Steinar Gudmundsen til iTromsø like over klokka 12.00.

Tor Steinar Isaksen bor i området, nærmere bestemt i Sørbotn, og er ofte på jakt i området hvor skredet gikk.

- Jeg er veldig overrakset over at snøskredet har gått over skredvollene. Det skal en del til, og skredet har gjort et svært bysk over for så å gå over veien. At det går skred her tyder på at det er farlig i hele området, sier Isakensen til vår reporter på stedet.