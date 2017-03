Politiet: - 100 prosent sikker på at ikke flere biler er tatt

Den første meldingen fra politiet gikk på at minst to biler var tatt, og at de hadde tatt kontakt med personene i bilene. Senere bekreftet de at nok en bil var tatt.

Alle nødetatene rykket ut til området hvor skredet gikk, cirka ved rasteplassen ved Sarasteinen på høyre siden av dalen, og situasjonen ble avklart like over klokka 12.00.

- Vi har finsøkt skredet med hunder og er nå hundre prosent sikker på at alle er reddet ut og ingen flere biler er tatt, opplyser operasjonsleder Steinar Gudmundsen ved Troms politidistrikt til iTromsø.

Stort skred

Skredet var på rundt 200 meter og cirka to meter dypt, og hadde gått over skredvollene.

Klokken 11.40 kan innsatsleder Robin Lindberg informere om at hele Lavangsdalen nå blir evakuert på grunn av skredfare. Politiet går dermed i gang med å rydde hele Lavangsdalen for folk.

Dermed blir området sperret av inntil videre.

Ingen skadde

Lindberg bekrefter også overfor iTromsøs reporter på stedet at ingen av personene som ble tatt av skredet har kommet til skade. Det befant seg fire personer i minibussen og én person i hver av bilene.

