Har funnet den siste personen

Operasjonsleder Lars Meland opplyser det var et turfølge på fire italienske skiturister som ble tatt av skredet mellom Rørnestinden og Kavringtinden ved Lyngseidet.

Sendt til UNN

Skredet gikk klokken 16.00, og den første personen ble lokalisert og gravd frem kort tid etter.

Letemannskaper brukte lenger tid på å lokalisere de tre andre.

- Den siste ble akkurat funnet og er flydd til Universitetssykehuset Nord-Norge med Sea King, opplyser Meland til iTromsø klokken 18.38.

Kritisk skadd

Ifølge pressekontakt ved UNN, Per-Christian Johansen, dreier det seg om en mann.

- Han er kritisk skadd. Det gis nå hjerte- og lungeredning, opplyser han klokken 20.50.

De tre som ble funnet først har blitt fraktet ned til Lyngseidet, hvor de ble behandlet av helsepersonell. De er i god behold, men skal være preget etter ulykken.

Kommunikasjonsrot

I løpet av leteaksjonen kom det flere motstridende meldinger fra både politiet og Hovedredningssentralen.

Omtrent en time før den siste personen ble sendt til UNN, ble det opplyst at kun to personer var tatt og at begge var funnet. Det ble også informert om at turfølget var på ni personer.

- Det er vanskelig å si hvorfor det har blitt kommunisert dårlig underveis, men det har nok med kapasitet å gjøre. Vi har ikke hatt kapasitet til å håndtere media underveis. Det var et mildt sagt hektisk oppløp til redningsaksjonen, sier Meland.