Bileieren ble forbikjørt av sin stjålne bil - endte med politijakt og krasj

Operasjonsleder Lars Meland i politiet forteller at de torsdag kveld fikk en telefon fra en forbauset bileier som hadde sett sin egen bil kjøre sørover mot sentrum.

- Vi fikk etter hvert øye på bilen. Den var da på tur inn mot Storgatbakken i retning byen. Ferden endte imidlertid i en strømboks/lyktestolpe utenfor Fargerike, forteller han.

Eier fulgte stjålet bil

Eieren av bilen, som ønsker å være anonym, forteller at han var på jobb da bilen ble sjålet.

- Da jeg var ferdig, gikk jeg ned i parkeringsanlegget for å hente bilen, men jeg kunne ikke skjønne hvor den hadde blitt av. Først trodde jeg at jeg hadde parkert en annen plass enn jeg husket, men etter hvert begynte det å demre for meg at den kunne ha blitt borttauet, forteller mannen.

Han ringte da politiet og selskapene som driver med bilberging, men ingen visste hva som hadde skjedd. Da gikk det opp for mannen at bilen hadde blitt stjålet.

- Jeg bestemte meg da for å kjøre og se etter den, og knapt to minutter senere passerte jeg den på tur ned fra Stakkevollan. Jeg la meg tre biler bak og ringte politiet. Jeg så at sjåføren kjørte fryktelig ustødig, sier eieren og fortsetter:

- I etterkant av hendelsen har jeg tenkt med meg selv at det er helt utrolig at jeg fant bilen. Hva er sjansen? Én prosent?

Stakk av fra politiet

Mannen fulgte den stjålne bilen inn i tunnelen ved Tverrforbindelsen.

- Etter hvert så kom det flere politibiler. De forsøkte å stoppe bilen i tunnelen, men han bestemte seg da for å stikke av.

Biltyven kjørte ut i Hansjordnesbukta i forholdsvis høy hastighet og satt kursen rett mot sentrum.

- Heldigvis traff han ikke folk eller andre biler. Da jeg kom frem til ulykkesstedet, sto bilen på skrå med fronten inn i en strømboks. En av de som var på stedet fortalte at bilen fløy opp i lufta under kollisjonen.

Til Nordlys opplyser et vitne til kollisjon at bilen forsøkte å ta til høyre opp mot Elvegata, men bommet på avkjørselen og traff fortauskanten.

- Bilen flyr opp i lufta og treffer en lyktestolpe. Så flyr den tilbake mot andre siden av veien. Den har så stort fart at den fyker rett over veibanen og inn i noe som lignet et sykkelstativ på fortauet, sier han.

Moderat skadd

Operasjonsleder Lars Meland forteller at biltyven, en mann, ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet og senere sendt til UNN.

- Er det snakk om alvorlige skader?

- Nei, det er det trolig ikke, svarer Meland.

UNN melder imidlertid at mannen pådro seg moderate skader.

- Han får behandling nå og er stabil, sier pressekontakt Per-Christian Johansen.