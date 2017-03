Ber om 8,5 års fengsel for 22-åringen

Tirsdag leverte statsadvokat Gøril Lund sin prosedyre i saken, hvor hun gikk gjennom tiltalen post for post og viste hvordan mannen har påvirket, manipulert og forledet barn ned i 12-årsalderen for å tilfredsstille egne seksuelle lyster.

– Etter en samlet vurdering synes i utgangspunktet 10 års fengsel å være rimelig. Ettersom den tiltalte har erkjent de fleste forholdene, selv om politiet satt på mye bevismateriale, bør det tillegges 15 prosent strafferabatt. Vi lander da på 8,5 års fengsel, sa Lund.

Her kommer det et fradrag på 369 dager som 22-åringen har vært i varetekt.

- Gjort under tvil

Da det ble tatt ut tiltale mot mannen, tok påtalemyndigheten forbehold om forvaringsdom. Det ba Lund imidlertid ikke om – til tross for at de sakkyndige mandag mente det var moderat til høy fare for at 22-åringen kommer til å begå nye overgrep.

– Det er en avgjørelse som er gjort under tvil. Hadde det vært flere tilfeller av vold, tvang og trusler, ville det vært avgjørende. Retten må likevel vurdere nødvendigheten av en tidsubestemt straff, forklarte statsadvokaten.

Kom med trusler

Mannen ga seg i perioden 2013 til 2016 ut for å være ei 15 år gammel jente fra Harstad på Facebook, og brukte den falske profilen til å lure unge gutter til å dele bilder og videoer av seg selv med ham.

Ved flere anledninger hadde mannen også seksuell omgang med barn under 14 år og 16 år.

Aktoratet har vist at han i noen av tilfellene brukte trusler for å få det som han ville. Blant annet skal han ha presset en 13 år gammel gutt til å ha seksuell omgang med ham flere ganger, ved å true med å vise bilder av ham til guttens kjæreste.

– Hadde det vært flere slike tilfeller, ville jeg ramlet over på en forvaringspåstand, sa Lund.

Nødvendig bevisførsel

Det er gjennomført tilrettelagte avhør av de 75 fornærmede, og hvor det har vært hensiktsmessig har de blitt spilt av for retten. Flere av de fornærmede har også forklart seg i løpet av rettssaken.

Til sammen har politiet gjennomgått nærmere 200.000 logglinjer fra sosiale medier og kartlagt 16.676 bilder og 2.713 videoer som viser barnepornografisk materiale – hvor 42 videoer og 49 bilder var av fornærmede i saken. Det mest relevante ble også presentert for retten.

– Man kan stille spørsmål ved om det er nødvendig med en så grundig gjennomgang av alle postene når tiltalte har erkjent de aller fleste forholdene. I en viss utstrekning er det nødvendig for å gjennomføre en legalitetskontroll, og for at retten skal kunne foreta en vurdering av hvorvidt det er brukt rett hjemmel for de gitte faktum, sier Lund, og fortsetter:

– Men det handler også om rettssikkerheten til de fornærmede. De må ikke bli et nummer i en lang liste.

– Viser klart behovet for 16-årsgrensen

Statsadvokaten mener saken viser hvorfor man i dag har lovfestet en seksuell lavalder på 16 år.

– Det krever en viss modenhet for å samtykke til seksuelt samvær, og det er vanskelig å overskue konsekvensene av dette. Barn vet ikke hvor deres intimitetsgrense går, og kan ikke forstå eller hevde den, sier hun.

Den 13 år gamle guttene mannen forgrep seg på satt hjemme i hybelen til 22-åringen og gråt fordi han ikke ville gjøre som mannen ba om.

– Det var en vekker for meg å sitte her og gå gjennom hvordan jeg har holdt på og hvordan de fornærmede har opplevd det. Jeg unnskyldte meg hele tiden med at det de gjorde var frivillig, men det var det jo ikke, forklarte 22-åringen i retten.

Erkjente å være pedofil

Etter at de sakkyndige mandag la fram sin rapport, hvor det konkluderes med at mannen er pedofil, gjorde tirsdag 22-åringen helomvending og erkjente å være det. Han har fram til da hele tiden nektet for dette.

De sakkyndige mente påfallende nok at erkjennelse av egen legning er en viktig faktor som drar i positiv retning i vurderingen av gjentakelsesfare da de mandag presenterte deres vurdering.

– Jeg tenner ikke på unge barn. Jeg har jobbet på barneskole og vært i garderobesituasjoner hvor barn var nakne uten at jeg ble seksuelt opphisset. Det var slik jeg tolket pedofili. Da jeg hørte at diagnosen også gjelder tiltrekning til ungdom opp i 12-13-årsalderen, skjønte jeg at jeg var pedofil, sa han like etter at retten ble satt tirsdag morgen.