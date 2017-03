Fikk betinget fengsel etter å ha kjørt på to barn

Hendelsen skjedde på Myre på kveldstid. Mannen så lysene fra en møtende bil, og kjørte derfor med nærlysene på. Han oppdaget ikke at det var to barn på sykkel foran han på vegen før han var like ved dem, og rakk ikke å stoppe bilen.

Det ene barnet ble påført alvorlige skader, og ble innlagt på sykehus i vel én måned. Barnet hadde blitt kastet forover, ut av veien, og landet i sjøkanten. Det andre barnet fikk to brudd i ankelen.

Ifølge dommen fra Vesterålen tingrett klart at mannen hadde hatt en hastighet på minst 60 kilometer i timen da han starta oppbremsingen. Det kommer frem i bremsespor på stedet.

Mannen gikk, ifølge forklaringen i retten, straks etter påkjørselen ut av bilen for å bistå de påkjørte. Mannen som kom kjørende i den møtende bilen kontaktet politi og ambulanse.

Retten vurderer at sjåføren ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet. Han burde ha oppdaget barna i tide, slik at han kunne ha unngått påkjørselen. Han dømmes til betinget fengsel i 15 dager, samt at han mister lappen i seks måneder. Han må betale saksomkostninger, men frifinnes for oppreisningskrav fra barnet som ble hardest skadd.