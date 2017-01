- Jeg kan ikke tro på det helt ennå

Nå er nemlig stokmarknesdamen blitt millionær. Det melder Norsk Tipping.

– Jeg har jo kvittering på at pengene på vei inn på kontoen min, men jeg tror liksom ikke helt på det ennå, sier den blide damen fra Stokmarknes. Mandag kjøpte hun Flaxlodd hos Mix i Stokmarknes, og nå er hun millionær.

– Jeg skulle egentlig kjøpe Extra og i tillegg kjøpte jeg to Flaxlodd. De ble skrapt da jeg kom hjem men jeg ble så sjokkert at jeg måtte ringe venninna mi, som måtte bekrefte at det var riktig at jeg hadde vunnet en million. Jeg har jo alltid at drømt om å vinne. Drømmen er å reise litt mer, men jeg må vurdere litt hvor jeg skal reise først, sier hun.

Damen har opplevd flaks i familien tidligere.

– Faren min vant en gang en million i Lotto, og så vant han 80 000 og 59 000 kroner. Jeg pleide å si at «du har jo brukt opp familieflaksen» Men hadde jo Flaks i MillionFlax, så det var nok litt flaks igjen, sier Stokmarknesdamen som ikke feiret millionærstatusen ennå, men lover at det blir feiring senere, sier damen til Norsk Tipping.