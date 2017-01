Bussene står i Andøy, Øksnes og Bø

Busselskapet opplyser til VOL at de har innstilt en rekke bussavganger i Vesterålen torsdag. Ingen busser tar løs i Øksnes, Andøy og Bø. Dette gjelder ruter både inn til kommunene, ut av dem og internt.

OPPDATERT: Torsdag formiddag er bussavgangene fortsatt innstilt.

Første gang

- Det er første gangen vi går til dette skrittet. Meldinga, som vi må stole på, skal bli verre utover dagen, og vi vil få problemer med å få skoleunger hjem. Vi tar ikke den sjansen, sier avdelingsleder Frank Karlsen i Boreal til VOL torsdag morgen.

De vil vurdere situasjonen utover dagen, og Karlsen ber folk følge med på ruteopplysningen 177.

Bussen fra Kaljord til Sortland er innstilt, samt fra yttersida av Hadsel, ellers går alt av busser innad i Hadsel og Sortland.

Skoleelever i de tre berørte kommunen bes forholde seg til skolene sine.

Skolene holder åpent

I Andøy opplyser skolesjef Torfinn Bø at de kommunale skolene er åpne, og at lærerne skal være på plass som vanlig.

- I Risøyhamn er en stor andel av elevene avhengig av skoleskyss, på Andenes bor de fleste i rimelig nærhet til skolen. Skolene er åpne, for de som kommer seg dit, sier Bø.

Det har blitt sendt ut melding torsdag morgen til foresatte ved Risøyhamn skole om at det ikke blir skole i dag. Bø presiserer at skolene holder åpent for de som kommer seg dit selv.

Det samme gjelder for Øksnes og Bø, får VOL opplyst fra skoleledelsen i de to kommunene.

- Skolene i Øksnes holder åpent, og vi ber foresatte om å skysse elevene selv, om de har mulighet til det. Skolene vil gi beskjed om elever må hentes før ordinær skoledag er slutt, sier Lill Sørensen i Øksnes kommune.

- Det blir vanlig undervisning, så får vi se hvor mange som kommer seg på skolen, legger hun til.