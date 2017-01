Fikk politiet til å rykke ut med våpen

En andøymann er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i 25 dager for at han gjentatte ganger ringte etter ambulanse og politi og fikk dem til å rykke ut, basert på uriktige opplysninger om at han var i nød. Politiet måtte også bevæpne seg som følge av meldingen de fikk.

Mannen møtte ikke i retten. Han har i avhør erkjent forholdet, men forklart at han ikke husker noe av den aktuelle natta hvor hendelsene fant sted.

Mannen var beruset da ambulansepersonell og politi kom til stedet. De fant utrykningen unødvendig - da det ikke var hold i mannens rop om hjelp. Ifølge domspapiren var andøymannen full, men skal likevel dømmes som om han var edru. Mannen må også betale saksomkostninger til det offentlige på 2.000 kroner.