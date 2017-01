Se levende nærbilder av dansende nordlys

Han klarte nemlig å få levende nærbilder av en såkalt corona, som nærmest danser og lyser opp himmelen.

- Jeg, med flere, var ute og testet et nytt kamera. Plutselig så vi at en corona startet opp på himmelen da vi kom kjørende fra Bjørnskinn ned mot Risøyhamn. Da var det bare å stoppe og hoppe ut av bilen for å filme, sier Birkeland, som understreker at opptaket er gjort i realtime og ikke er en såkalt timelapse.

Farger og fart

Ifølge Birkeland skiller en corona seg fra vanlig nordlys ved at den inneholder mye farger og fart. I tillegg starter den i liten skala før den etter hvert dekker hele himmelen.

Fenomenet oppstår når det er såkalt geomagnetisk storm. Ifølge wikipedia er en geomagnetisk storm et romværsfenomen i jordens magnetosfære forårsaket av en sjokkbølge i solvinden i sin tur forårsaket av noen form for solaktivitet, vanligvis et koronamasseutbrudd eller solstorm. Vanligvis varer stormen i ett eller noen få døgn.