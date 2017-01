Vesteråling blir VG-redaktør

Steiro overtar for Torry Pedersen, som har vært redaktør i VG i 5 år. Pedersen blir nå styreleder for Schibsted-avisene.

Steiro har vært journalist, nyhetsleder, nyhetsredaktør og sjefredaktør i Bergens Tidende, der han jobbet i 15 år. Han har også vært journalist i Bergensavisen og Askøyværingen.

Sommeren 2015 ble han nyhetsredaktør i VG. Steiro blir også administrerende direktør - og får dermed det fulle ansvaret for mediehuset VG.

- Ydmyk

- Jeg er ydmyk over ansvaret. Det er store sko som skal fylles. Torry Pedersen er en legende i norsk presse. Jeg har lært mye av ham det siste året og har ingen planer om å endre kursen for VG. Det er betryggende og viktig at Torry går inn i rollen som styreleder. Mine målsettinger er de samme som da jeg begynte i jobben som nyhetsredaktør: Styrke journalistikken og sørge for at VG også i fremtiden er det ledende digitale mediehuset i Norge. Jeg ser frem til å lede en særdeles kompetent organisasjon, sier Steiro til VG.

Ikke en ny Torry

Han sier at nå skal bruke den nærmeste tiden til å bli kjent med de avdelingene i mediehuset som han ikke kjenner så godt fra før. Utover det kom han ikke med noen store programerklæringer da han snakket til de ansatte under et allmøte i VG onsdag.

Han sa også at han har fått et godt råd fra sin forgjenger.

- Torry har gitt meg det eneste rådet jeg trenger. Jeg skal ikke være en ny Torry Pedersen. Jeg må være meg selv. Og så vil jeg at dere skal ønske meg lykke til. Det trenger jeg, sa Steiro.